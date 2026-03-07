Söğüt'te Minibüs Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Söğüt'te Minibüs Devrildi: Sürücü Yaralandı

Söğüt\'te Minibüs Devrildi: Sürücü Yaralandı
07.03.2026 12:48
Bilecik'in Söğüt ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 63 yaşındaki sürücü yaralandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

M.E.İ. (63) yönetimindeki 16 BIU 540 plakalı minibüs, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Dömez köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı minibüs şoförü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Söğüt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

