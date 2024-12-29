Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Adapazarı- Karasu yolunda seyreden B.A. idaresindeki otomobil, Küçük Söğütlü Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından sürücü ile yolcu N.A. hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Söğütlü'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?