Söğütözü Deresi'nde İkinci Etap Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Söğütözü Deresi'nde İkinci Etap Çalışmaları Başladı

Söğütözü Deresi\'nde İkinci Etap Çalışmaları Başladı
24.02.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk'ta dere ıslahı, bisiklet ve yürüyüş yolu yapımı için çalışmalar hızla devam ediyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Söğütözü Deresi'nde ikinci etap dere ıslahı, bisiklet yolu ve yürüyüş yolu çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Söğütözü Deresi'nde daha önce yaklaşık 1,5 kilometrelik birinci etap çalışmasının tamamlandığını hatırlatan Demirbaş, ikinci etap kapsamında yaklaşık 1 kilometrelik alanda dere ıslahı ile bisiklet ve yürüyüş yolu yapımına başlandığını anlattı.

Çalışmaların Veli Neşeli Caddesi ile Fen Lisesi'ne kadar uzanan güzergahı kapsadığını aktaran Demirbaş, bölgenin özellikle millet bahçesi çevresinde yoğun yapılaşma ve artan nüfus nedeniyle önemli bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.

Projenin ihalesinin tamamlandığını ve yüklenici firmanın yaklaşık bir hafta önce sahada çalışmalara başladığını işaret eden Demirbaş, "Kaldırım, bisiklet yolu, korkuluk, ağaç dikimi ve çevre düzenlemesini kapsayan proje yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak. Bahar dönemi gelmeden çalışmaların tamamlanması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Demirbaş, proje ile hem dere yatağının ıslah edileceğini hem de bölgenin daha güvenli, sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanına dönüşeceğini belirterek, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla güzergahın cazibesinin artırılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Baki Demirbaş, Söğütözü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söğütözü Deresi'nde İkinci Etap Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:42
Fenerbahçe’nin dram dolu maçı dünya basınında
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:49:16. #7.11#
SON DAKİKA: Söğütözü Deresi'nde İkinci Etap Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.