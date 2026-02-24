Söğütözü Deresi\'nde İkinci Etap Çalışmaları Başladı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Söğütözü Deresi'nde ikinci etap dere ıslahı, bisiklet yolu ve yürüyüş yolu çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Söğütözü Deresi'nde daha önce yaklaşık 1,5 kilometrelik birinci etap çalışmasının tamamlandığını hatırlatan Demirbaş, ikinci etap kapsamında yaklaşık 1 kilometrelik alanda dere ıslahı ile bisiklet ve yürüyüş yolu yapımına başlandığını anlattı.

Çalışmaların Veli Neşeli Caddesi ile Fen Lisesi'ne kadar uzanan güzergahı kapsadığını aktaran Demirbaş, bölgenin özellikle millet bahçesi çevresinde yoğun yapılaşma ve artan nüfus nedeniyle önemli bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.

Projenin ihalesinin tamamlandığını ve yüklenici firmanın yaklaşık bir hafta önce sahada çalışmalara başladığını işaret eden Demirbaş, "Kaldırım, bisiklet yolu, korkuluk, ağaç dikimi ve çevre düzenlemesini kapsayan proje yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak. Bahar dönemi gelmeden çalışmaların tamamlanması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Demirbaş, proje ile hem dere yatağının ıslah edileceğini hem de bölgenin daha güvenli, sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanına dönüşeceğini belirterek, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla güzergahın cazibesinin artırılacağını kaydetti.