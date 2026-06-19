Sokak Çetelerine Operasyon: 32 Gözaltı - Son Dakika
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Sokak Çetelerine Operasyon: 32 Gözaltı

19.06.2026 10:13
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Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul ve diğer illerde düzenlenen operasyonda 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çetelerine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bu vesileyle şunu açıkça ifade etmek isterim: Suç örgütleri ve çeteler, evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken 'nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız' diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir."

Cezaların daha da artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekle birlikte; çocukların örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve yağma gibi nitelikli suçlara bulaştırılması halinde mevcut hukuk düzenimiz ağır yaptırımlar öngörmektedir. Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazanana dek kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sokak Çetelerine Operasyon: 32 Gözaltı - Son Dakika

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