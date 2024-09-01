Sokak Hayvanlarını Koruma Yasasına Karşı Miting - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sokak Hayvanlarını Koruma Yasasına Karşı Miting

Geniş Video İzle

"Katliam yasası" olarak nitelendirilen Sokak Hayvanlarını Koruma Yasası'na karşı çıkan yaşam hakkı savunucuları Yenikapı'da kitlesel bir eylem gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen mitingde "Hükümet istifa" sloganları atıldı.

01.09.2024 20:11  Güncelleme: 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Çağatan AKYOL-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - "Katliam yasası" olarak nitelendirdikleri Sokak Hayvanlarını Koruma Yasası'na karşı çıkan yaşam hakkı savunucuları Yenikapı'da kitlesel bir eylem gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen mitingde, organizatörlerin uyarılarına rağmen "Hükümet istifa" sloganları atıldı.

Tüm itirazlara rağmen AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyuyla meclisten geçen Sokak Hayvanlarını Koruma Yasası'na karşı tepkiler, yurdun çeşitli yerlerindeki kedi ve köpek cinayetleri üzerine yeniden alevlendi. Binlerce kişi Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Katliam Yasasına Hayır" mitingi düzenlendi. Düzenleyen grubun kürsüden seslenerek atılmamasını istediği "Hükümet istifa" sloganını mitinge katılanlar hep bir ağızdan söyledi.

"Hükümeti uyarmak istiyoruz"

"Yasayı Geri Çek" mitinginde "Hükümet istifa" sloganının yanı sıra "Direne direne kazanacağız" diye haykırıldı, "Cinayeti durdur" "Yasayı geri çek, öldürme yaşat", "Köpekleri değil, katilleri topla" dövizleri taşındı. Miting meydanında ANKA'ya konuşan Yaşatacağız Platformu aktivisti Ersin Tek, mücadelelerinin yasa meclis gündemine gelmeden başladığını, meclis görüşmeleri sırasında devam ettiğini, yasa geri çekilinceye kadar da süreceğini söyledi. Tek, "Hükümeti bir kez daha uyarmak istiyoruz. Bu katliam yasasını uygulatmayacağımızı, geri çektireceğimizi bir kez daha söylemek için buradayız" dedi. Halkın yüzde 85'inin karşı çıktığı bir yasanın uygulanamayacağını da belirten Tek, eylemlerinin meclisin açılacağı günlerde artarak devam edeceğini belirti.

Yaşam hakkı savunucularının mitingine, sanatçılar, aydınlar, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, DEM Parti milletvekilleri Perihan Koca ve Çiçek Otlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda politikacı destek verdi. Sarıgül, belediye başkanlığı dönemindeki uygulamalarını anımsatarak, "kısırlaştır, yerinde yaşat" dedi. Sarıgül, "Hayvan hastaneleri kuralım, yerinde yaşatalım, kedilerimize, köpeklerimize, canlarımıza sahip çıkalım" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Hükümet, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak Hayvanlarını Koruma Yasasına Karşı Miting - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:12 Diyarbakır’da Gözaltına Alınan Narin’in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi Diyarbakır'da Gözaltına Alınan Narin'in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
17:41 Bu sefer ki ne silah ne de uyuşturucu Polisten kaçan arabanın içinden çalıntı dana çıktı Bu sefer ki ne silah ne de uyuşturucu! Polisten kaçan arabanın içinden çalıntı dana çıktı
21:17 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu
20:51 FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
18:41 Yerine efsane isim gelecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesini feshetti Yerine efsane isim gelecek! Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti
18:37 Eyüpspor, Premier Lig’in yıldız futbolcusuyla temas kurdu Eyüpspor, Premier Lig'in yıldız futbolcusuyla temas kurdu
17:49 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Takımın yıldızı 2 hafta yok Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
17:42 Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 21:15:30. #1.11#
SON DAKİKA: Sokak Hayvanlarını Koruma Yasasına Karşı Miting - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement