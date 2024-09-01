Sokak Hayvanlarını Koruma Yasasına Karşı Miting

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Haber: Çağatan AKYOL-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - "Katliam yasası" olarak nitelendirdikleri Sokak Hayvanlarını Koruma Yasası'na karşı çıkan yaşam hakkı savunucuları Yenikapı'da kitlesel bir eylem gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen mitingde, organizatörlerin uyarılarına rağmen "Hükümet istifa" sloganları atıldı.

Tüm itirazlara rağmen AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyuyla meclisten geçen Sokak Hayvanlarını Koruma Yasası'na karşı tepkiler, yurdun çeşitli yerlerindeki kedi ve köpek cinayetleri üzerine yeniden alevlendi. Binlerce kişi Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Katliam Yasasına Hayır" mitingi düzenlendi. Düzenleyen grubun kürsüden seslenerek atılmamasını istediği "Hükümet istifa" sloganını mitinge katılanlar hep bir ağızdan söyledi.

"Hükümeti uyarmak istiyoruz"

"Yasayı Geri Çek" mitinginde "Hükümet istifa" sloganının yanı sıra "Direne direne kazanacağız" diye haykırıldı, "Cinayeti durdur" "Yasayı geri çek, öldürme yaşat", "Köpekleri değil, katilleri topla" dövizleri taşındı. Miting meydanında ANKA'ya konuşan Yaşatacağız Platformu aktivisti Ersin Tek, mücadelelerinin yasa meclis gündemine gelmeden başladığını, meclis görüşmeleri sırasında devam ettiğini, yasa geri çekilinceye kadar da süreceğini söyledi. Tek, "Hükümeti bir kez daha uyarmak istiyoruz. Bu katliam yasasını uygulatmayacağımızı, geri çektireceğimizi bir kez daha söylemek için buradayız" dedi. Halkın yüzde 85'inin karşı çıktığı bir yasanın uygulanamayacağını da belirten Tek, eylemlerinin meclisin açılacağı günlerde artarak devam edeceğini belirti.

Yaşam hakkı savunucularının mitingine, sanatçılar, aydınlar, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, DEM Parti milletvekilleri Perihan Koca ve Çiçek Otlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda politikacı destek verdi. Sarıgül, belediye başkanlığı dönemindeki uygulamalarını anımsatarak, "kısırlaştır, yerinde yaşat" dedi. Sarıgül, "Hayvan hastaneleri kuralım, yerinde yaşatalım, kedilerimize, köpeklerimize, canlarımıza sahip çıkalım" çağrısında bulundu.