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Sokak Hayvanlarının Uyutulmasına Tepki

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Hayvanseverler, sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören kanun teklifi taslağına tepki gösterdi.

29.05.2024 10:01  Güncelleme: 10:32
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU  KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) - Sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören kanun teklifi taslağına vatandaşlar tepki gösterdi. ABB Karataş Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden hayvanseverlerden Aynur Öztürk, söz konusu yasa tasarısını eleştirerek, "Köpeklerin uyutulması yumuşatılmış hali. Aslında bu uyutulma adı altında ölüm. Allah'ın yarattığını hiçbir insan alamaz. Önce benim canımı alsınlar, sonra köpeklerime dokunabilirler" dedi. Gül Türkan ise uyutulma yerine kısırlaştırma seferberliği başlatılmasını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Karataş Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden hayvanseverler, sokak hayvanlarının uyutulmasıyla ilgili yasal düzenleme hazırlığına tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansına görüşlerini anlatan hayvanseverler, hayvanların rehabilitasyonu ve bakımına yönelik alternatif çözümlerin önemine vurgu yaptı.

Hayvanseverler şunları söyledi:

Gurbet Koca: "En az 4-5 senedir sokak köpeklerini besliyorum. Onları çok sevdiğim için bunu yapıyorum. Onların dünyalarını tanıyınca bende bir sorumluluk oluşturdu. Buraya gelme nedenim; sokakta baktığımız, bunca zaman emek verdiğimiz hayvanlara haliyle manevi olarak bağlanıyoruz. Evimizdeki candan, yeri geliyor annemizden, babamızdan, kardeşimizden hiçbir farkı olmuyor o bağ oluşunca."

Koca, hayvanların uyutulmasına kesinlikle karşı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Kesinlikle yaşamalarından yanayım. Onları çok seven insan olarak onlarla birlikte bir hayat sürmeyi de çok istiyorum. Fakat yaşatılacaksa da 'iyi' yaşatılmasından yanayım. Onları tek kurtaracak işlemin 'kısırlaştırma' olduğunu çok iyi biliyorum. Ne olacaksa olsun sonucu onlar için iyi olsun istiyorum.

Bu zamana kadar uyutulma olmasa bile kapalı kapılar ardında birsürü hayvanı daha işkence çekerek öldürüldüğünü bizler biliyoruz. Konya barınağında da bunun örneğini yaşadık."

Aynur Öztürk: "5 yıldır sokaktaki hayvanları besliyorum. Köpeklerin uyutulması durumu yumuşatılmış hali. Aslında bu uyutulma adı altında 'ölüm'. Benim elimden köpeklerimi alamazlar. Önce beni 'uyutssunlar' yani 'öldürsünler', ancak o şekilde benim köpeklerimi elimden alabilirler. Ben onları evlat gibi görüyorum. Sosyal medyada inanılmaz derecede hayvan saldırısıyla ilgili söylenti var. Bence bu bilerek yapılan bir şey. İnanın bana biz 500-600 köpeğin içine giren insanlarız. 15 yıldır daha bir kere ısırılmadım. Köpeklerin uyutulmasına kesinlikle karşıyım. İnsanlara da 'uyutulma' olarak konuşmayın, bu öldürmektir. Allah'ın yarattığını hiçbir insan alamaz. Önce benim canımı alsınlar, sonra köpeklerime dokunabilirler."

Gül Türkan: "15 yılı aşkındır beslemeler yapan, sokak köpeklerini koruyan gönüllü birisi olarak bu süre zarfında uyutulmaya karşıyım. Uyutulma diye güzelleme yapıyorlar. Uyutulma eşittir öldürmedir. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Ancak bizi uyuturlar, ondan sonra canlarımıza dokunabilirler. Sokakta insanlar havladı diye artık karşı taraf yani hayvan düşmanları diyeyim, havlayan köpeği bile saldırdı diye şikayet ediyor. Aalında saldırma diye bir şey yok. Bizler baktığımız için öyle bir olay yok. Dağlarda, taşlarda, ormanlarda o kadar köpeğin içine giriyoruz da bize neden saldırmıyorlar? Yetkililer görevini eksik yaptığı için bunun bedelini köpeklerimiz, hayvanlarımız ödememeli. Sıkı bir kısırlaştırma seferberliği istiyoruz. Hatta gerekirse özel klinikleri de zorunlu tutsunlar. Biz gönüllüler, barınak iş birliği halinde kısa zamanda çözeceğimizi düşünüyorum."

Sokak Hayvanlarının Uyutulmasına Tepki
Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Güncel, Son Dakika

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