Sokak Köpeği Saldırdı: Çocuk Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sokak Köpeği Saldırdı: Çocuk Yaralandı

Sokak Köpeği Saldırdı: Çocuk Yaralandı

İzmir'de sokak köpeğinin saldırısında yaralanan Baran, hayvanları sevdiğini belirtti.

19.09.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, okul çıkışı evine giderken sokak köpeğinin saldırısında yaralanan Baran Levent'in annesi Özge Levent (27), Olay günü okuldan çıktık. Kırtasiyeden alışveriş yapmaya girdim. Baran da oyuncağıyla oynuyordu. Bir baktım köpeği severek geliyor. O sırada köpek saldırdı. Başına dikiş attılar. Neyse ki ucuz kurtulduk. Sokak hayvanlarına karşı kötü bir düşüncemiz yok. Oğlum onları hala seviyor dedi. 2 çocuk annesi Özge Levent ayrıca güvenlik kamerası görüntülerine rağmen sosyal medyada bazı duyarsız vatandaşların kendilerini eleştirdiğini belirtip, tepki gösterdi. Baran Levent ise O an korkmadım. Sokak hayvanlarını seviyorum dedi.

Haber Kadir ÖZEN- Kamera Tekin GÜRBULAK İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sokak Köpeği, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Çocuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak Köpeği Saldırdı: Çocuk Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
17:24 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar
17:11 İsrail ordusundan Lübnan’a bir saldırı daha Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 18:59:52. #1.12#
SON DAKİKA: Sokak Köpeği Saldırdı: Çocuk Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement