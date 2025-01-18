Sokak Köpekleri Saldırdı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sokak Köpekleri Saldırdı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sokak Köpekleri Saldırdı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Hakkari Yüksekova'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker öldü.

18.01.2025 19:30
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(ANKARA)- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay bugün Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Eslem Teker, evinin yakınındaki boş alana çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine  polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakımda tedaviye alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eslem'in cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi'nden alınarak Akalın Mezarlığı'nda defnedildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinde şu açıklamayı yaptı:

"Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde sürdürülecektir. Bu elim olayda hayatını kaybeden Eslem evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA

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