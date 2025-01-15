Sokak Lambası Kısa Devre Yapıp Otomobile Düştü, Yangın Çıktı - Son Dakika
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Sokak Lambası Kısa Devre Yapıp Otomobile Düştü, Yangın Çıktı

Sokak Lambası Kısa Devre Yapıp Otomobile Düştü, Yangın Çıktı

Ankara'da sokak lambası kısa devre yaparak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü ve alev aldı. Olay anı kameraya yansıdı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

15.01.2025 18:50  Güncelleme: 18:55
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ANKARA'da kısa devre yapıp alev alan sokak lambasının üzerine düştüğü park halindeki otomobilde yangın çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi Katar Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında Barkın İnal'a (28) ait 06 BAS 468 plakalı park halindeki otomobilin üzerine kısa devre yapıp alev alan sokak lambası düştü. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Berkin İnal, 3 gün önce aynı direkte çalışma yapıldığını belirterek, "Saat 5.30'da polislerin kapımızı çalmasıyla haberimiz oldu. Araç zaten o sırada söndürülmüştü. Sanırım yoldan geçen bir vatandaş ihbar etmiş. Biz geldiğimizde araç bu haldeydi. Ben burada elektrik şirketinin bir ihmali olduğunu düşünüyorum" dedi.

Haber- Kamera: Muhammet BAYRAM- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sokak Lambası Kısa Devre Yapıp Otomobile Düştü, Yangın Çıktı - Son Dakika

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