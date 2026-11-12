Sindirmekte zorlanan yılan, avlarını sokakta art arda geri çıkardı

Sindirmekte zorlanan yılan, avlarını sokakta art arda geri çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yediği hayvanları sindiremeyen bir yılan, rahatlamak için midesindeki avlarını sokak ortasında art arda ağzından çıkardı. Kameraya yansıyan görüntüler, videoyu izleyenleri dehşete düşürdü.
Yediği hayvanları sindirmekte zorlanan bir yılan, midesindeki avlarını tek tek geri çıkardı. Rahatlamaya çalışan yılanın avlarını art arda ağzından çıkarması dikkat çekti. Videoyu izleyenler dehşete düştü.
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