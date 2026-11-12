Sindirmekte zorlanan yılan, avlarını sokakta art arda geri çıkardı - Son Dakika
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Sindirmekte zorlanan yılan, avlarını sokakta art arda geri çıkardı

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Sindirmekte zorlanan yılan, avlarını sokakta art arda geri çıkardı
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2 yorum
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Sindirmekte zorlanan yılan, avlarını sokakta art arda geri çıkardı
Haber Videosu

Yediği hayvanları sindiremeyen bir yılan, rahatlamak için midesindeki avlarını sokak ortasında art arda ağzından çıkardı. Kameraya yansıyan görüntüler, videoyu izleyenleri dehşete düşürdü.

Yediği hayvanları sindirmekte zorlanan bir yılan, midesindeki avlarını tek tek geri çıkardı. Rahatlamaya çalışan yılanın avlarını art arda ağzından çıkarması dikkat çekti. Videoyu izleyenler dehşete düştü. 

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    Yorumlar (2)

  • Firat Tas Firat Tas:
    Demek ki daha fonu öğrenmemiş garibim 2 2
  • tugba b. tugba b.:
    adam nası cesaret onu eline alabiliyo ya onu anlamıyorum 0 0
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