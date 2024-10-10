Sokak Sanatçısı Rakun'un Eserleri Kadıköy'de Sergilenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sokak Sanatçısı Rakun'un Eserleri Kadıköy'de Sergilenecek

Geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden sokak sanatçısı Burak Metin Yurdakul'un eserleri, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde 12 Ekim'de açılacak sergi ile sanatseverlerle buluşacak. Sergi 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

10.10.2024 15:19  Güncelleme: 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden Kadıköylü Sokak sanatçısı Burak Metin Yurdakul'un (Rakun) eserleri, 12 Ekim Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, geçen Nisan ayında hayatını kaybeden Kadıköylü sokak sanatçısı Burak Metin Yurdakul'un (Rakun) çizimlerine ev sahipliği yapacak. 12 Ekim Cumartesi günü açılacak sergi 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. Rakun'un arkadaşları ile birlikte hazırlanan sergi, eskizleri de eklenerek Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde sezonun ilk sergisi olarak sanatseverler ile buluşacak. Kadıköy'ün Suadiye, Caddebostan, Yeldeğirmeni, Hasanpaşa ve Erenköy semtleri olmak üzere İstanbul'un birçok sokağında Rakun'un duvar resimlerine rastlanabiliyor.

"Hayatımıza bıraktığı izler için Rakun'a teşekkür ederiz"

Kadıköy Belediyesi tarafından Rakun için hazırlanan katalogda, sanatçının eserlerini koruma, arşivleme ve geleceğe aktarma konusunda çalışmalarına devam eden Rakun'un arkadaşları şunları yazdı:

"11 Ekim 1997 İstanbul doğumlu Rakun (Burak Metin Yurdakul), 2016 yılından itibaren Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü'nde eğitim görmeye başladı. İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde duvar resimlerine ve imzasına rastlamak mümkün olsa da, üretimlerinin çoğu doğup büyüdüğü Kadıköy sokaklarında bulunuyor. Bunun yanı sıra İzmir, Çanakkale ve Tunceli gibi çeşitli şehirlerin sokaklarında da eserlerine rastlayabilirsiniz.

Nisan ayında kaybettiğimiz sanatçı, sokak sanatına lise yıllarında başlamıştı. Bu kısa zaman zarfında sokak sanatına yeni bir çizgi dili katmayı, sokaklara bıraktığı imgeleri yüreğimize ve zihnimize işlemeyi başardı. Muzip bir çocuğun yaramazlıklarıyla dolu bu imgeler, nazik ve sert bir ahenkle sokaktaki insanları her daim yakaladı. Rakun'un bu nadide resimleri, yaşadığımız yerlerin ve dolaştığımız sokakların ayrılmaz bir parçası haline geldi.  Ardında bıraktığı yüzlerce eserin hatırasını tanımak, büyütmek ve geleceğe taşımak adına resimlerini oldukları duvarlarda korumalıyız. Hayatımıza bıraktığı izler için Rakun'a teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, 10 Kasım, Kadıköy, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak Sanatçısı Rakun'un Eserleri Kadıköy'de Sergilenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:10 Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı
22:49 Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu’nun bir sonraki takımını açıkladı Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı
22:01 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini “Helal Sertifika“ adı altında satıyormuş Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 16:52:18. #1.12#
SON DAKİKA: Sokak Sanatçısı Rakun'un Eserleri Kadıköy'de Sergilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.