Sokak Sanatçısı Rakun'un Eserleri Kadıköy'de Sergilenecek

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(İSTANBUL)- Geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden Kadıköylü Sokak sanatçısı Burak Metin Yurdakul'un (Rakun) eserleri, 12 Ekim Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, geçen Nisan ayında hayatını kaybeden Kadıköylü sokak sanatçısı Burak Metin Yurdakul'un (Rakun) çizimlerine ev sahipliği yapacak. 12 Ekim Cumartesi günü açılacak sergi 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. Rakun'un arkadaşları ile birlikte hazırlanan sergi, eskizleri de eklenerek Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde sezonun ilk sergisi olarak sanatseverler ile buluşacak. Kadıköy'ün Suadiye, Caddebostan, Yeldeğirmeni, Hasanpaşa ve Erenköy semtleri olmak üzere İstanbul'un birçok sokağında Rakun'un duvar resimlerine rastlanabiliyor.

"Hayatımıza bıraktığı izler için Rakun'a teşekkür ederiz"

Kadıköy Belediyesi tarafından Rakun için hazırlanan katalogda, sanatçının eserlerini koruma, arşivleme ve geleceğe aktarma konusunda çalışmalarına devam eden Rakun'un arkadaşları şunları yazdı:

"11 Ekim 1997 İstanbul doğumlu Rakun (Burak Metin Yurdakul), 2016 yılından itibaren Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü'nde eğitim görmeye başladı. İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde duvar resimlerine ve imzasına rastlamak mümkün olsa da, üretimlerinin çoğu doğup büyüdüğü Kadıköy sokaklarında bulunuyor. Bunun yanı sıra İzmir, Çanakkale ve Tunceli gibi çeşitli şehirlerin sokaklarında da eserlerine rastlayabilirsiniz.

Nisan ayında kaybettiğimiz sanatçı, sokak sanatına lise yıllarında başlamıştı. Bu kısa zaman zarfında sokak sanatına yeni bir çizgi dili katmayı, sokaklara bıraktığı imgeleri yüreğimize ve zihnimize işlemeyi başardı. Muzip bir çocuğun yaramazlıklarıyla dolu bu imgeler, nazik ve sert bir ahenkle sokaktaki insanları her daim yakaladı. Rakun'un bu nadide resimleri, yaşadığımız yerlerin ve dolaştığımız sokakların ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ardında bıraktığı yüzlerce eserin hatırasını tanımak, büyütmek ve geleceğe taşımak adına resimlerini oldukları duvarlarda korumalıyız. Hayatımıza bıraktığı izler için Rakun'a teşekkür ederiz."