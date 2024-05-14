Sokaklarda aradığı altınını sosyal medyadan buldu - Son Dakika
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Sokaklarda aradığı altınını sosyal medyadan buldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çantasındaki altını düşüren kadın, altını bularak sosyal medyada paylaşan esnafın paylaşımını gördü. Mağazaya giden kadın, altınına kavuştu.

14.05.2024 22:36
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Sokaklarda aradığı altınını sosyal medyadan buldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çantasındaki altını düşüren kadın, altını bularak sosyal medyada paylaşan esnafın paylaşımını gördü. Mağazaya giden kadın, altınına kavuştu.

Alaplı ilçesindeki Hükümet Caddesi'nde esnaflık yapan Alper Çelik; işyerinin önünde bir kutu içinde altın bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen Çelik, iki kadının alışveriş yaptığı sırada kadınlardan birinin çantasından bir adet kutu içinde altın düşürdüğünü gördü. Çelik, altının sahibine ulaşmak için güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Bu sırada sokak sokak gezerek düşürdüğünü altınını arayan Bahar Yüksel, Alper Çelik'in sosyal medyadan paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde kendisini gördü. İşyerine giderek altının kendisine ait olduğunu söyleyince, altınına kavuştu.

Altınları sahibine ulaştırdığı için mutluluk yaşadığını belirten Alper Çelik, " Geçtiğimiz Cuma günü mağazamızın önünde; kamera kayıtlara göre iki kadın bir adet altın düşürmüşler. Mağaza önünde hadise yaşandığı için bir vatandaş mağaza önünden geçerken altını bulduktan sonra bize teslim etti. Bizde kendi sosyal medya hesabımızdan görüntülerdeki kişileri tanıyan olursa bize yönlendirmesini istedik. Bu yönde paylaşım yaptık. Videoda kendisini tanıyan Bahar Yüksel mağazamıza gelerek düşürülen küçük altının kendisine ait olduğunu söyledi. Biz de kendisine teslim ettik. Altınına kavuşan hanımefendi ise çok mutlu oldu ve teşekkür etti" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Zonguldak, Alaplı, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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