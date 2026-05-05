Sokakta Darp Olayı: 3 Çocuk Gözaltında

ADANA'da sokaklarda yaşayan Aziz Coşkun'u (52), darbettikleri iddia edilen M.C. (14), G.Ş. (13) ve A.E. (15) gözaltına alındı. Polisteki işlemleri adliyeye sevk edilen 3 kişiden M.C.'ye ev hapsi verilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 3 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Barınacak evi olmadığı için sokaklarda ve parklarda kalan Aziz Coşkun, yolda yürürken tartıştığı 3 çocuk tarafından darbedildi. Yumruk darbeleri alan Coşkun, yüzünden yaralandı. Çocuklar olayın ardından kaçarken, o anlar ise sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla sokağa giden sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Coşkun, hastaneye gitmeyi reddetti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Coşkun, "Yolda yürüdüğüm sırada tanımadığım çocuklar hiçbir sebep yokken bana saldırdılar" diye konuştu.

Kamera görüntülerini inceleyen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Coşkun'a yumruk attığı belirlenen M.C. ile yanındaki G.Ş. ve A.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkeme çıkarılan 3 kişiden M.C. ev hapsi cezasına çarptırıldı, G.Ş. ve A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.