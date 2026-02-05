Söke Belediye Başkanı Arıkan'dan Aydın Valisi Canbolat'a Ziyaret

(AYDIN)- Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Valisi Yakup Canbolat ile bir araya geldi. Görüşmede, Söke Belediyesi tarafından restorasyonunun sürdürülmesi planlanan Efes Oteli binası ile Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir tarihi yapının kamulaştırılmasına yönelik projeler ele alındı.

Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz ile Söke Belediyesi Restorasyon Ekibi Danışmanı Mine Şavkay da hazır bulundu. Ziyarette, Söke Belediyesi tarafından restorasyonunun sürdürülmesi planlanan Efes Oteli binası ile Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir tarihi yapının kamulaştırılmasına yönelik projeler ele alındı. Başkan Arıkan, söz konusu çalışmalar için Vali Canbolat'tan destek talebinde bulundu. Vali Canbolat'ın bu talebe olumlu yaklaştığı bildirildi. Görüşmede ayrıca, Söke Belediyesi'nin yürüttüğü mevcut çalışmalar ve devam eden projeler hakkında Vali Canbolat'a bilgi verildi.

"Valimizin desteğini almak bizler için son derece kıymetli"

Başkan Arıkan, "Söke'nin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Efes Oteli ve Kemalpaşa Mahallemizdeki tarihi yapı için valimizin desteğini almak bizler için son derece kıymetli. Nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Yakup Canbolat da Söke'de yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik projelere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.