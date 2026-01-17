Söke Belediye Başkanı Arıkan, İlbank İzmir Bölge Heyetini Ağırladı

(AYDIN)- Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, İlbank İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal başkanlığındaki heyeti belediyede ağırladı. Görüşmede, kentin sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir biçimde gelişmesini hedefleyen imar ve mekansal planlama süreçleri masaya yatırıldı.

Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, İlbank İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede, Söke'nin mevcut ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan stratejik yatırımlar tüm yönleriyle ele alındı. Toplantıya; Ankara Mekansal Planlama Daire Başkanı Ahmet Avşar Şimşek, Koordinasyon ve Ön Etüt Şube Müdürü Gökhan Buluş, İlbank İzmir Proje Şube Müdürü Bülent Akkaş ile birlikte Söke Belediyesi'nin üst düzey bürokratlar katıldı. İller Bankası (İLBANK) yetkilileri, Söke'nin mevcut durumu, planlama süreçleri ve yeni yatırım hedefleri hakkında belediye yönetimiyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

GES projesi ele alındı

Görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri, Söke'nin planlama çalışmaları oldu. Görüşmede, kentin sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir biçimde gelişmesini hedefleyen imar ve mekansal planlama süreçleri masaya yatırıldı. Mevcut planların güncellenmesi, yeni gelişim alanlarının planlı şekilde hayata geçirilmesi ve kamu yatırımlarını destekleyecek mekansal düzenlemeler detaylı biçimde değerlendirildi. Planlama çalışmalarının, altyapı yatırımlarıyla eşgüdüm içinde yürütülmesinin Söke'nin geleceği açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı. Toplantıda ayrıca Söke Belediyesi'nin yenilenebilir enerji vizyonu doğrultusunda hazırlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi de ele alındı. Projenin finansman modeli üzerinde görüş alışverişinde bulunulurken, enerji maliyetlerini düşürecek ve çevreci belediyecilik anlayışını güçlendirecek bu yatırımın en kısa sürede hayata geçirilmesine yönelik süreçler değerlendirildi.

Görüşmede, belediyenin sahadaki gücünü artırmak amacıyla, 50 milyon TL tutarında kredi kullanılarak makine parkının güçlendirilmesi ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek yapım ihalelerine hazırlık yapılması konusunda da kararlar alındı. Söz konusu yatırımların, Söke genelinde belediye hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Söke'yi geleceği planlayan bir anlayışla yönetiyoruz"

Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Söke'nin geleceğini planlı, sürdürülebilir ve güçlü yatırımlarla inşa etmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, "Söke'yi günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışla yönetiyoruz. Kentimizin altyapısından üstyapısına, imar ve planlama çalışmalarından yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar her başlığı bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyoruz" dedi.