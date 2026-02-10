Söke Belediyesi'nin Hazine ile Trampa Sürecinde İlk Adım Atıldı

(AYDIN) - Söke Belediyesi'ne ait araziler üzerinde yer alan ve aktif olarak kullanılan devlet binalarının, Hazine'ye ait taşınmazlarla trampa (takas) edilmesini kapsayan süreçte ilk adım atıldı.

Söke Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede; belediyeye ait Yenikent Mahallesi 1337 ada 3 parselde bulunan ve temel eğitim alanı imarlı taşınmazın değerinin 194 milyon 395 bin 600 TL olduğu tespit edildi.

Hazine tarafından trampa için önerilen taşınmazlar incelendiğinde, Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi'nde yer alan ve ağaçlandırılacak alanda kalan, yakın gelecekte imar alması mümkün görünmeyen parsel uygun bulunmadı. Bunun yerine, Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde bulunan iki ayrı Hazine taşınmazının trampasının daha doğru ve kamu yararına uygun olacağı yönünde görüş bildirildi.

Komisyon kararında toplam 268 milyon TL'yi aşan iki taşınmazın trampa edilmesinin uygun olacağı belirtildi. Hesaplamalar sonucunda, trampa işlemi sonrası Hazine lehine oluşan 73 milyon 979 bin 240 TL'lik farkın, belediye bütçesinin imkanları doğrultusunda peşin ya da taksitli olarak ödenmesi kararlaştırıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu, Söke Belediye Meclisi'nin ikinci oturumunda görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Böylece Söke Belediyesi'nin devlet borçlarıyla ilgili mahsuplaşma sürecinde önemli bir eşik aşılmış oldu.

Kararın alınmasından sonra konuşan Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Bu madde belediyemiz için çok önemliydi. Belediyenin sırtındaki bir yükün yıllar sonra çözüme kavuşması, kararın iktidarı ve muhalefetiyle birlikte oy birliğiyle alınması sevindirici. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.