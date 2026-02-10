Söke Belediyesi'nin Hazine ile Trampa Sürecinde İlk Adım Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Söke Belediyesi'nin Hazine ile Trampa Sürecinde İlk Adım Atıldı

10.02.2026 15:13  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke Belediyesi, devlet binalarının Hazine'ye ait taşınmazlarla takasını içeren süreçte ilk adımı attı. Yapılan değerlendirmelerde trampa edilecek taşınmazlar belirlendi ve toplam 268 milyon TL'yi aşan iki taşınmazın takası uygun bulundu.

(AYDIN) - Söke Belediyesi'ne ait araziler üzerinde yer alan ve aktif olarak kullanılan devlet binalarının, Hazine'ye ait taşınmazlarla trampa (takas) edilmesini kapsayan süreçte ilk adım atıldı.

Söke Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede; belediyeye ait Yenikent Mahallesi 1337 ada 3 parselde bulunan ve temel eğitim alanı imarlı taşınmazın değerinin 194 milyon 395 bin 600 TL olduğu tespit edildi.

Hazine tarafından trampa için önerilen taşınmazlar incelendiğinde, Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi'nde yer alan ve ağaçlandırılacak alanda kalan, yakın gelecekte imar alması mümkün görünmeyen parsel uygun bulunmadı. Bunun yerine, Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde bulunan iki ayrı Hazine taşınmazının trampasının daha doğru ve kamu yararına uygun olacağı yönünde görüş bildirildi.

Komisyon kararında toplam 268 milyon TL'yi aşan iki taşınmazın trampa edilmesinin uygun olacağı belirtildi. Hesaplamalar sonucunda, trampa işlemi sonrası Hazine lehine oluşan 73 milyon 979 bin 240 TL'lik farkın, belediye bütçesinin imkanları doğrultusunda peşin ya da taksitli olarak ödenmesi kararlaştırıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu, Söke Belediye Meclisi'nin ikinci oturumunda görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Böylece Söke Belediyesi'nin devlet borçlarıyla ilgili mahsuplaşma sürecinde önemli bir eşik aşılmış oldu.

Kararın alınmasından sonra konuşan Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Bu madde belediyemiz için çok önemliydi. Belediyenin sırtındaki bir yükün yıllar sonra çözüme kavuşması, kararın iktidarı ve muhalefetiyle birlikte oy birliğiyle alınması sevindirici. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Söke Belediyesi, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke Belediyesi'nin Hazine ile Trampa Sürecinde İlk Adım Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 16:25:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Söke Belediyesi'nin Hazine ile Trampa Sürecinde İlk Adım Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.