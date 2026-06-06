Söke'de Çifte Cinayet: Şüpheli Kuşadası'nda Yakalandı - Son Dakika
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Söke'de Çifte Cinayet: Şüpheli Kuşadası'nda Yakalandı

Söke\'de Çifte Cinayet: Şüpheli Kuşadası\'nda Yakalandı
06.06.2026 12:13
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Söke'de park halindeki araca düzenlenen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, şüpheli yakalandı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen, sürücü Ercan Zengin (31) ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan'ın (25) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi Erkan Aslan (29), Kuşadası'nda, izini kaybettirmek için saklandığı boş arazide yakalandı.

Olay, 30 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobile ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yaptıkları kontrolde sürücü Ercan Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan ise ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 1,5 aylık hamile Aslan da kurtarılamadı.

VİDEO ÇEKMİŞ

Cinayetlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Nurgül Aslan'ın eşi Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Erkan Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı tespit edildi.

5 ADRESE OPERASYON

Öte yandan, çifte cinayetle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A. (53), Ferdi Y. (31), Yener Y. (38), Muhammed M. (17) ve Berat A. (18) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada; 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Muhammed M. ve Berat A., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

2 TUTUKLAMA

Polis, aynı gün gece saatlerinde ikinci bir operasyon daha düzenledi. Operasyonla daha önce bırakılan Muhammed M. (17) ve Berat A. ile kardeşi Berkan A. gözaltına alındı. Toplam 6 şüpheli, 2 Haziran'da polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Berat A. ile Muhammet M., tutuklandı, Berkan A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken; önceki gün bir operasyon daha yapıldı. 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda Erkan Aslan'ın amcasının oğulları İ.A. (61), Y.A. (32) ve Ö.A. (23) de gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KAÇMA HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Aslan'ın izini süren ekipler, şüphelinin Kuşadası ilçesinde çeşitli adreslerde saklandığını belirledi. Yakalanacağını anlayan Aslan'ın, saklandığı evlerden çıkarak Davutlar Mahallesi'ndeki kırsal alana kaçtığı tespit edildi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirilen Aslan'ın, izini kaybettirmek amacıyla boş bir araziye sığındığı belirtildi. Bölgede çalışma başlatan polis, Aslan'ı Davutlar Mahallesi'ndeki arazide gözaltına aldı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Kuşadası, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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