Söke'de cinayet soruşturmasında 3 kuzen gözaltında - Son Dakika
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Söke'de cinayet soruşturmasında 3 kuzen gözaltında

Söke\'de cinayet soruşturmasında 3 kuzen gözaltında
04.06.2026 10:58
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Aydın'ın Söke ilçesinde iki kişinin öldüğü silahlı saldırıda, cinayet şüphelisinin kuzenleri gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin, cinayeti işlediği öne sürülen zanlının 3 kuzeni gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının, otomobil sürücüsü Ercan Z. (31) ve yanındaki Nurgül A'nın (25) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen Nurgül A'nın eşi E.A'nın kuzenleri İ.A, Y.A. ile Ö.A. gözaltına alındı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifadeleri sürüyor.

Öte yandan cinayeti işlediği öne sürülen E.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay

Söke Kapalı Pazaryeri'nde 30 Mayıs'ta park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile tabancayla ateş açılmış, sürücü Ercan Z. ile yanındaki Nurgül A. hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen Nurgül A'nın eşi E.A'nın kardeşi B.A. (17) ile M.M. (17) gözaltına alındıktan sonra 2 Haziran'da tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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