Söke\'de cinayet soruşturmasında 3 kuzen gözaltında

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin, cinayeti işlediği öne sürülen zanlının 3 kuzeni gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının, otomobil sürücüsü Ercan Z. (31) ve yanındaki Nurgül A'nın (25) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen Nurgül A'nın eşi E.A'nın kuzenleri İ.A, Y.A. ile Ö.A. gözaltına alındı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifadeleri sürüyor.
Öte yandan cinayeti işlediği öne sürülen E.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Olay
Söke Kapalı Pazaryeri'nde 30 Mayıs'ta park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile tabancayla ateş açılmış, sürücü Ercan Z. ile yanındaki Nurgül A. hayatını kaybetmişti.
Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen Nurgül A'nın eşi E.A'nın kardeşi B.A. (17) ile M.M. (17) gözaltına alındıktan sonra 2 Haziran'da tutuklanmıştı.
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