Aydın'ın Söke ilçesinde, ahırda sağım makinesini kullanmak isterken elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Karaatlı Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Fatma Koşçak (55), evlerinin yanındaki ahırda ineklerini sağmak için sağım makinesini çalıştırmak istedi.
Makineyi çalıştırdığı sırada akıma kapılan Koşçak yere yığıldı. Kadının durumu fark eden eşi Hakkı Koşçak, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Koşçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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