Söke\'de Fabrika Yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın depo kısmında bulunan mısır sapı balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Söke Organize Sanayi Bölgesi'ne ait su tankerleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.