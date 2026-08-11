Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda - Son Dakika
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Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Sturm Graz'a konuk olacak. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesi S Sport Plus'ın yanı sıra TV100 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Liebenau Stadı'nda oynanacak kritik mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşması S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin TV100'den yayınlanacak olmasıyla futbolseverler karşılaşmayı şifresiz takip edebilecek.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

FENERBAHÇE 2-0'LIK AVANTAJLA ÇIKIYOR

Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Avusturya'ya önemli bir avantajla gidiyor. Sarı-lacivertlilere play-off turuna yükselmek için galibiyet veya beraberliğin yanı sıra tek farklı mağlubiyet de yeterli olacak.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Sturm Graz'ın karşılaşmayı iki farklı kazanması halinde mücadele uzatmalara gidecek. Avusturya temsilcisinin ikiden daha farklı bir galibiyet alması durumunda ise Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe, Sturm Graz engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için play-off turunda Olimpik Lyon ile Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Sarı-lacivertlilerin Sturm Graz karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Sturm Graz, S Sport, tv100, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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