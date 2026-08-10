Halef'in Yıldız'ından sezon finali! Peş peşe bikinili pozlarını paylaştı - Son Dakika
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Halef'in Yıldız'ından sezon finali! Peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Halef\'in Yıldız\'ından sezon finali! Peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
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Sevilen dizi Halef'te "Yıldız" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, tatil sezonunu kapatırken sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Özel hayatındaki çalkantılı dönemi geride bırakan güzel oyuncu, yeni sezona bomba gibi döneceğinin mesajını verdi.

Geçtiğimiz dönemde eski sevgilisinin hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla magazin gündeminde sıkça yer alan ve özel hayatında zor bir süreçten geçen Biran Damla Yılmaz, stres atmak için tatile çıkmıştı. Geçtiğimiz sezonun yorgunluğunu deniz ve güneşin tadını çıkararak atan başarılı oyuncu, tatilinden keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Bikinili yaz pozlarıyla hayranlarından binlerce beğeni ve yorum alan Yılmaz, formda görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekti. Yeni yayın döneminde yeniden ekranlarda boy gösterecek olan oyuncu, hem zihinsel hem de fiziksel olarak enerji depoladığını belirtti.

Halef'in Yıldız'ından sezon finali! Peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

"KİLO ALMADIM ÇÜNKÜ..."

Tatil dönüşü öncesi yaptığı paylaşımla takipçilerine seslenen Biran Damla Yılmaz, hem dinlendiğini hem de formunu nasıl koruduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Yeni sezona başlamadan son bir tur tatil dediler ve her anın güzelliği ile beni gerçekten yeni sezona mis gibi hazırladılar! Hayır, adım başı güzel yemekler olmasına rağmen kilo almadım çünkü sabahları spor yapmak bile çok keyifliydi."

Halef'in Yıldız'ından sezon finali! Peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Halef'in Yıldız'ından sezon finali! Peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Biran Damla Yılmaz, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Tatil, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Halef'in Yıldız'ından sezon finali! Peş peşe bikinili pozlarını paylaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    ne bombası? Bunun bombasını defalarca patlattılar 6 0 Yanıtla
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