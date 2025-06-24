Aydın'ın Söke ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.T'nin kullandığı 09 A 7746 plakalı motosiklet, Söke- Bodrum kara yolu Atatürk Mahallesinde M.O. yönetimindeki 09 L 9181 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada K.T. yaralandı.
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
K.T'nin polis olduğu öğrenildi.
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Son Dakika › Güncel › Söke'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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