Söke'de motosiklet kazasında ölen sürücüyü kaçan otomobil sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Söke'de motosiklet kazasında ölen sürücüyü kaçan otomobil sürücüsü tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 1 Haziran'da meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün kaçan otomobil sürücüsü tutuklandı. Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatmış ve otomobili terkedilmiş halde bulmuştu. Sökespor'un başkanı olduğu öğrenilen sürücü, teslim olduktan sonra tutuklandı.

04.06.2024 23:29
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Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletlinin öldüğü kazaya ilişkin aranan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Polis ekipleri, 1 Haziran'da 09 ACL 603 plakalı motosikletin sürücüsü Erdoğan Cambaz'ın (26) öldüğü kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobili Yenikent Mahallesi'nde terkedilmiş bulan ekipler, söz konusu sürücünün Celalettin Macit olduğunu tespit etti.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sökespor'un başkanı olduğu öğrenilen Macit, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Macit, tutuklandı.

Olay

Söke- Kuşadası kara yolundaki Ağaçlı Kavşağı'nda Erdoğan Cambaz yönetimindeki 09 ACL 603 plakalı motosiklete, 1 Haziran'da otomobil çarpmış, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Söke'de motosiklet kazasında ölen sürücüyü kaçan otomobil sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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