Söke'de Trajik Kaza: 2 Ölü

AYDIN'ın Söke ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobille yoldan çıkarak ağaçlık alana düştü. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın İstikametinden Söke yönüne giden Hüseyin Doğan Tufan idaresindeki 10 EZ 776 plakalı otomobil iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ağaçlık alana düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan sürücü Hüseyin Doğan Tufan ve yolcu konumunda bulunan Doğuhan Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ölen 2 kişi olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/İslam KELEŞ/AYDIN,