Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, aramalarda 1 kilogram skunk ele geçirdi.
Olayla ilgili M.T, T.T. ve B.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve B.A. tutuklanırken, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?