Aydın'ın Söke ilçesinde sazlık ve otluk alanda çıkan yangında 4 kovandaki arılar telef oldu.
Söke- Milas kara yolu Gölbent Mahallesi'ndeki sazlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangının yolun kenarında olmasından dolayı trafikte aksamalar yaşandı. Bunun üzerine trafik polisleri bölgede önlem aldı.
O esnada yoldan geçen Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA yangına müdahale etti.
İtfaiyenin de gelmesiyle kontrol altına alınan yangında sazlıkta bulunan 17 arı kovanından 4'ü zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Yangın: 4 Arı Kovanı Telef Oldu - Son Dakika
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