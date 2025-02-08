Aydın'ın Söke ilçesinde evde çıkan yangında 76 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Sazlı Mahallesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan Hasan Kahraman'a ait iki katlı müstakil evin ilk katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, Kahraman'ın cesedini buldu.
Ceset, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede, yangının elektrik arızasından çıktığı değerlendirildi.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Yangın: 76 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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