Söke Lisesi'nin Geleceği TBMM'de Gündeme Geldi - Son Dakika
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Söke Lisesi'nin Geleceği TBMM'de Gündeme Geldi

24.06.2026 12:20
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EMEP'li milletvekilleri, Söke Yavuz Selim Lisesi'nin LGS ile öğrenci alıp almayacağını sordu.

(ANKARA)- EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Aydın'ın Söke ilçesindeki Yavuz Selim Anadolu Lisesi'nin LGS ile öğrenci alan okul kapsamından çıkarılacağı iddialarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e okulun 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenci alıp almayacağı, başka bir okul türüne dönüştürülmesine yönelik bir karar bulunup bulunmadığını sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi'ne LGS ile öğrenci alınmayacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Lisenin uzun yıllardır LGS kapsamında sınavla öğrenci alan ve ilçedeki öğrencilerin nitelikli kamu eğitimine erişiminde önemli bir yere sahip olan bir eğitim kurumu olduğuna dikkat çekilen önergede, ilçede yeni açılacak Fen Lisesi gerekçe gösterilerek Anadolu Lisesi'nin LGS ile yeni öğrenci kaydının durdurulacağı ve dönüştürüleceği yönündeki iddiaların kamuoyuna yansıdığı ifade edildi.

Önergede, Eğitim Sen ve Eğitim-İş sendikalarının bütün ısrarlarına rağmen okulun geleceğine ilişkin kamuoyuna açık, net ve şeffaf bir bilgilendirme yapılmadığı, öğrenciler, veliler, öğretmenler ve eğitim emekçilerinin ciddi kaygılar yaşadığı belirtilen önergede, söz konusu iddiaların özellikle LGS'ye hazırlanan öğrenciler ile ailelerini belirsizlik içerisinde bıraktığı, eğitim hakkı, fırsat eşitliği ve eğitimde kamusal sorumluluk açısından ciddi soru işaretleri doğurduğu kaydedildi.

BAKANLIĞA 14 SORU YÖNELTİLDİ

Milletvekilleri, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesinin geleceğine ilişkin açık ve şeffaf bir açıklama yapılmamasının nedenleri, okulun 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenci alıp almayacağını ve okulun kapatılması ya da başka bir okul türüne dönüştürülmesine yönelik bir karar bulunup bulunmadığını sordu. Önergede ayrıca okulun kapatılması halinde öğrencilerin ilçede hangi okullara yerleşebileceği, nitelikli kamu eğitimi olanaklarının azalacağı yönündeki kaygıların değerlendirilip değerlendirilmediği ve 2026 yılı LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları ile okul listelerinin neden henüz açıklanmadığı soruları yer aldı.

EĞİTİM PLANLAMASI VE SİYASİ ETKİ İDDİALARI

Milletvekilleri, Söke'de sınavla öğrenci alan ikinci bir nitelikli devlet okulunun bulunmasının önünde herhangi bir engel olup olmadığını, okulun kapatılması veya dönüştürülmesine ilişkin açıklamanın LGS sonrasına bırakıldığı yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını da Bakan Tekin'e sordu. Önergede ayrıca; eğitim kurumlarının açılması, kapatılması veya dönüştürülmesine ilişkin kararların hangi bilimsel, pedagojik, demografik ve idari kriterlere göre alındığı, süreçte eğitim sendikalarının, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, velilerin ve diğer yerel paydaşların görüşlerinin alınıp alınmadığı ile Söke'deki eğitim planlamasına ilişkin kararların eğitim politikaları ve ihtiyaç analizleri doğrultusunda mı yoksa siyasi aktörlerin yönlendirmesiyle mi alındığı sorularına da yer verildi.

Milletvekilleri, okulun geleceğine ilişkin belirsizliğin öğretmenlerin tayin istemesine yol açabileceğini belirterek, bu durumda öğrencilerin nitelikli ve istikrarlı eğitim alma hakkının nasıl korunacağının ve öğretmen kadrosunda yaşanabilecek olası değişikliklere karşı hangi önlemlerin alındığının açıklanmasını istedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Eğitim, Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke Lisesi'nin Geleceği TBMM'de Gündeme Geldi - Son Dakika

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