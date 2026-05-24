Sokotra'da Yük Gemisi Kurtarıldı

24.05.2026 22:45
Yemen'de Sokotra açıklarında batma riski taşıyan bir yük gemisi, koalisyon ile kurtarıldı.

Yemen'in güneydoğusundaki Sokotra Takımadaları açıklarında batma tehlikesi geçiren bir yük gemisinin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun katkısıyla kurtarıldığı bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan haberde, "Zülfikar" isimli ticari gemide Sokotra Limanı'na yaklaşırken ciddi teknik arızalar meydana geldiği ve liman içerisinde batma riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Haberde, koalisyon güçlerinin, Sokotra yerel yönetimiyle koordinasyon içinde söz konusu geminin yükünün tahliye edilme sürecini hızlandırdığı belirtildi.

Geminin, Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Şarika kentindeki Halid Limanı'ndan Sokotra'ya geldiği, 522 ton gıda maddesi, tüketim ürünü ve çeşitli ticari yükün yanı sıra 12 araç taşıdığı aktarılan haberde, gemide ayrıca Hindistan vatandaşı 9 denizcinin bulunduğu kaydedildi.

Ön ve arka kısmında oluşan delikler nedeniyle deniz suyunun geminin içerisine sızdığı, bunun üzerine liman trafiği ile kamu ve özel mülkiyetin zarar görmesini önlemek amacıyla acil müdahalede bulunulduğu belirtilen haberde, olayın nedenine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Hint Okyanusu'nun kuzeybatısında yer alan Sokotra Takımadaları, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2017'de biyolojik çeşitlilik açısından küresel öneme sahip deniz alanları listesine dahil edilmişti.

Yaklaşık 300 kilometrelik kıyı şeridine sahip Sokotra, Ekim 2013'te Hadibu merkez olmak üzere bağımsız bir il statüsü kazanmıştı.

Kaynak: AA

Denizcilik, 3. Sayfa, Güncel, Yemen, Çevre, Dünya, Son Dakika

