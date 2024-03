Sol Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı İlknur Başer: 'Bu memleketi değiştirirse örgütlü halk değiştirir'

Güncel

Sol Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı İlknur Başer, Türkiye'de siyasetin bir avuç elitin yürüttüğü şekilde sürdüğünü, halkın ise bunun acı reçetelerini yaşadığını ifade ederek, "Bu memleketi değiştirirse örgütlü halk değiştirir" dedi.

Sol Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Başer, ANKA Haber AJansı'nı ziyaret ederek nasıl bir Çankaya hedeflediklerini anlattı. AKP iktidarını eleştiren Başer, "Çankaya'yı Sol Parti kazanırsa, biz kazanırsak doğrudan demokrasinin üyelerini hep birlikte yaratacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKI, EKONOMİK KRİZ, EĞİTİMSİZLİK, UMUTSUZLUK YAŞIYOR"

Başer, şöyle konuştu:

"Çankaya Ankara'nın kalbi. Biz diyoruz ki Çankaya değişirse memleket değişir. Bugün, Türkiye'de siyaset sadece bir avuç elitin yürüttüğü şekilde sürüyor. Halk ise bu üretilen siyasetin acı sonuçlarını, acı reçetelerini yaşıyor. Ekonomik kriz, eğitimsizlik, umutsuzluk olarak yaşıyor. Kadınlar kadın cinayetleri ile karşı karşıya... Hilafet ve şeriat çağrıları altında kadın haklarının kısıtlanması, medeni kanunun ortadan kaldırılması politikalarıyla hayatımız karanlığa teslim edilmek isteniyor.

"BU MEMLEKETİ DEĞİŞTİRİRSE ÖRGÜTLÜ HALK DEĞİŞTİRİR"

Bizler AKP rejiminin ürettiği siyasetin ancak halk örgütlülüğü ile değişebileceğini düşünüyoruz. Bu memleketi değiştirirse örgütlü halk değiştirir. O yüzden siyasetin öznesi, siyasetin toplumsallaşması ve toplumun siyasallaşması için halkın her an her yerde örgütlü bir şekilde uygulanan politikalara müdahele etmesi gerekiyor. İşte Çankaya'ya biz bunun için adayız. Çankaya, Türkiye'nin, Ankara'nın kalbi. Biz diyoruz ki; Çankaya değişirse memleket değişir."

"DOĞRUDAN DEMOKRASİNİN ÜYELERİNİ HEP BİRLİKTE YARATACAĞIZ"

İlknur Başer, 'Nasıl bir Çankaya' hedefledilerini de şöyle anlattı:

"Kamucu, ekolojik ve herkes için eşitlik politikalarının uygulandığı, bir Çankaya. Çünkü demokrasi dediğimiz şey sadece mecliste temsiliyet ve sandığa oy atmak üzerinden tariflenemez. Demokrasi, halkın söz söylediği ve yönetimlere katıldığı 'doğrudan demokrasi' şeklinde uygulanır. Çankaya'yı Sol Parti kazanırsa, biz kazanırsak doğrudan demokrasinin üyelerini hep birlikte yaratacağız."