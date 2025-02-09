SOL Parti'den Gözaltılara Tepki

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(ANKARA)- SOL Parti, gözaltına alınan BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına ilişkin SOL Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Birgün Gazetesi yazarı arkadaşlarımız Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir'i derhal serbest bırakın! Ne yaparsanız yapın halkın gerçeklere ulaşması için yazan onurlu gazetecileri susturamayacaksınız" denildi.