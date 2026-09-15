SOL Parti\'den operasyonlara tepki, \'Hiçbirimiz güvende değiliz\' dedi

(ANKARA) - SOL Parti, LGBTİ+ hakları savunucularına ve siyasi parti üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Memleketimizi bu gerici faşizmden kurtarana kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Birbirimize sahip çıkmaya, dayanışmayı büyütmeye ve birliğimizi güçlendirmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

SOL Parti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla LGBTİ+ hakları savunucularına ve derneklere yönelik "Ailem Güvende" operasyonu ile farklı siyasi partilerin üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifalere yer verildi:

"LGBTİ+'lar, iktidarın büyüttüğü gerici saldırıların yeni hedefi oldu. Onlarca kişi 'Ailem Güvende' maskesi altında gözaltına alındı. Bugün de sosyalistlere yönelik yeni bir operasyon gerçekleşti. Hiç kimsenin kimliği, cinsel yönelimi, düşüncesi suç sayılamaz. Ama iktidar bugün birimizin kimliğini, yarın birimizin cinsel yönelimini, ötekinin düşüncesini suç sayarak her gün yeni operasyonlar düzenliyor. Toplumun farklı kesimlerini birbirinden koparıp yalnızlaştırarak tek tek susturup yok etmeye çalışıyor. Hiçbir saldırı, tüm toplumu susturmaya dönük bu gerici kuşatmadan ayrı düşünülemez. Memleketimizi bu gerici faşizmden kurtarana kadar hiçbirimiz 'güvende' değiliz. ya hep beraber kurtulacağız, ya da hiçbirimiz. Birbirimize sahip çıkmaya, dayanışmayı büyütmeye ve birliğimizi güçlendirmeye çağırıyoruz. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın."