Sol Parti: Emperyalizm ve Siyonizmle Mücadele

28.02.2026 14:46
Sol Parti, ABD ve İsrail'in İran saldırılarını kınayarak emperyalizme karşı bağımsızlık vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Sol Parti'den ABD ve İsrail'in İran saldırılarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Hedef, ABD-İsrail'in hiçbir direnç görmeden tüm bölgemizi yıkmaya ve yağmalamaya devam edebilmesidir. Bu yıkım ve yağmadan, üzerimize yıkılmaya çalışılan karanlıktan çözüm ancak emperyalizm ve onun siyonist maşasından kurtuluşla mümkündür" denildi.

Sol Parti'nin sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in İran saldırılarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Amerika sınırsız bir eşkiyalıkla şimdi de İran'a saldırıyor. Orta Doğu'da bütün halklar yıllarca Amerikan ve İsrail bombaları altında ölüme sürüklendi. Bugün de çılgın diktatör kılığında emperyalizmin dümenine oturtulmuş başkanlarının yalanları eşliğinde bir felaket kapısı aralanıyor" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nükleer tehdit yalanları ve sahtekarca kullanılan özgürlük söyleminin arkasında gizlemeye çalıştıkları ise silah tüccarlarının, ölüm baronlarının kanlı paralara doymak bilmeyen iştahlarıdır. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapan, Lübnan'dan Suriye ve Yemen'e bölge ülkelerini bombardımana tutan ABD-İsrail terörü, bugün nihai hedefi olan İran'a yönelmiştir. Hedef, ABD-İsrail'in hiçbir direnç görmeden tüm bölgemizi yıkmaya ve yağmalamaya devam edebilmesidir. Bu yıkım ve yağmadan, üzerimize yıkılmaya çalışılan karanlıktan çözüm ancak emperyalizm ve onun Siyonist maşasından kurtuluşla mümkündür. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, Kahrolsun Siyonist İsrail. Tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız Orta Doğu."

Kaynak: ANKA

