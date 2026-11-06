Solakoğlu Mersin'de limonun dalında 1 liraya satıldığını söyleyip erken seçim istedi - Son Dakika
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Solakoğlu Mersin'de limonun dalında 1 liraya satıldığını söyleyip erken seçim istedi

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Solakoğlu Mersin\'de limonun dalında 1 liraya satıldığını söyleyip erken seçim istedi
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YENİ Parti Tarım Politikaları Kurulu Başkanı Sancar Solakoğlu, Mersin'de limonun dalında 1 liraya, rafta 43 liraya satıldığını belirtti. Solakoğlu, üreticiler için hükümetin topyekün istifa etmesini ve erken seçim yapılmasını istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Tarım Politikaları Kurulu Başkanı Sancar Solakoğlu, Mersin'de üreticilerle bir araya geldi. Solakoğlu, üreticilerin yaşadığı sorunlara dikakti çekerek, "Hükümetin topyekün istifa etmesini, milletin iradesine başvurularak erkene alınmış bir seçim yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

YENİ Parti Tarım Politikaları Kurulu Başkanı Sancar Solakoğlu, Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel, parti yöneticileri ve ilçe teşkilatlarıyla Mersin'de iki günlük saha programı gerçekleştirdi.

Program kapsamında Anamur'da muz ve avokado; Erdemli'de limon, Mut'ta zeytin; Toroslar'da cennet hurması ve Tarsus'ta mandalina üreticilerinin sorunları ve beklentileri dinlendi.

Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş'te bir üretici, ekonomik sıkıntılar nedeniyle 20 yıllık limon ağaçlarını sökerek yerine avokado diktiğini belirtti.

Solakoğlu, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Türkiye'de erkenci limon şu anda dalında 1 liraya satılıyor. Aynı ürün pazarda ve rafta 43 lira. Dünyanın en büyük narenciye üreticilerinden İspanya ile ülkemizi kıyasladığımızda; İspanya'da da raf fiyatı 43 lira ancak orada çiftçinin eline dalında 21,5 lira geçiyor. İspanyol üreticisi kar elde edebilirken, bizim üreticimiz maliyetin altında eziliyor ve yılların emeği olan ağaçlarını söküyor. Eğer bir ülkede tek bir üründe sorun varsa sektöreldir ancak her üründe yangın varsa bu, plansızlığın ve yönetimsizliğin net ispatıdır.

"BU DÜZEN ACİLEN DEĞİŞMLİDİR"

Bugün Mersin'in her yanında çiftçimiz artan gübre, mazot, ilaç, işçilik ve üretim maliyetleri altında ezilmektedir. Üretici ürününü ya hiç satamamakta ya da maliyetinin altında elden çıkarmaktadır. Bunun sonucunda çiftçimiz üretimden uzaklaşırken, verimli tarım arazileri ve gıda güvenliğimiz tehlikeye girmektedir. YENİ Parti olarak inanıyoruz ki tarım yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, ülkemizin gıda güvenliği ve geleceğidir. Üreticiyi borçla, maliyetle ve çaresizlikle baş başa bırakan bu düzen acilen değişmelidir."

Solakoğlu, şu önerileri sıraladı:

"Gübre, mazot, ilaç ve işçilik gibi temel girdilerde üreticiyi rahatlatacak somut destekler sağlanmalıdır. Ürünlerin değerinde satılabilmesi, tarladan sofraya olan fahiş fiyat farklarının önlenmesi için etkin alım ve pazarlama politikaları oluşturulmalıdır. Üreticinin bankalara ve tarımsal kooperatiflere olan borçlarında yapılandırma ve kolaylık sağlanmalıdır. Çiftçimizi piyasa koşulları ve ithalat baskısı karşısında koruyacak uzun vadeli, sürdürülebilir tarım politikaları hayata geçirilmelidir."

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sorunlar karşısında duyarsız kaldığını belirten Solakoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Tarım Bakanlığı uyuyor, umurunda bile değil. Normal bir ülkede olsaydık bu tablonun ardından Tarım Bakanı'nın derhal istifa etmesi gerekirdi. Artık bundan daha kötüsü olamaz diyerek; Tarım Bakanlığı'nın ve hükümetin topyekün istifa etmesini, milletin iradesine başvurularak erkene alınmış bir seçim yapılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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