Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Çetin, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Uğurlama", "Çevre-Yaşam"da Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an", "Spor"da Özgün Tiran'ın "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy veren Çetin, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Rıdvan Korkulutaş'ın "İftar", " Gazze: Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" adlı karelerini seçti.

Kaymakam Çetin, AA muhabirlerinin fotoğraflarını oylarken gurur duyduğunu belirterek, "Özellikle deprem ve Gazze fotoğrafları ile ilgili Anadolu Ajansımızın kıymetli foto muhabirlerini tebrik ediyorum. Hepsi ile gurur duyduğumu bir kez daha belirtiyorum ve Anadolu Ajansına böyle bir yarışma düzenlediği için teşekkür ediyorum." dedi.