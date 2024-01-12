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Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kaymakam Çetin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceledi ve farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Çetin, deprem ve Gazze fotoğraflarıyla ilgili Anadolu Ajansı'nın foto muhabirlerini tebrik etti ve yarışma için teşekkür etti.

Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
12.01.2024 - 18:51,
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Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Çetin, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Uğurlama", "Çevre-Yaşam"da Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an", "Spor"da Özgün Tiran'ın "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy veren Çetin, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Rıdvan Korkulutaş'ın "İftar", " Gazze: Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" adlı karelerini seçti.

Kaymakam Çetin, AA muhabirlerinin fotoğraflarını oylarken gurur duyduğunu belirterek, "Özellikle deprem ve Gazze fotoğrafları ile ilgili Anadolu Ajansımızın kıymetli foto muhabirlerini tebrik ediyorum. Hepsi ile gurur duyduğumu bir kez daha belirtiyorum ve Anadolu Ajansına böyle bir yarışma düzenlediği için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Muhammed Çetin, Solhan, Deprem, Gazze, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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