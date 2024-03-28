Almanya\'da çıkan yangında 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybetti

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Almanya'nın Solingen kentinde dün dört katlı bir binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk, 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybetti. Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Alman makamlarının dün kundaklama ihtimalinin bulunduğu yönünde açıklama yaptığını belirterek "Bu ihtimale dönük soruşturma yapılacak. Kundaklama varsa gerekçesini araştıracaklar" bilgisini paylaştı.

Almanya'nın Solingen kentinde dün dört katlı bir binada yangın çıktı. Olay sonucunda aynı aileden 2'si çocuk 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, olayın ilk anından itibaren Düsseldorf Başkonsolosu ve diğer yetkililer konuyu yakından takip ediyor.

Yetkili, Alman makamlarının dün kundaklama ihtimalinin bulunduğu yönünde açıklama yaptıklarını aktararak "Bu ihtimale dönük soruşturma yapılacak. Kundaklama varsa gerekçesini araştıracaklar" bilgisini paylaştı.

Ayrıca yetkili, "Solingen faciasından 31 yıl sonra ve Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde yaşanan söz konusu hadisenin arkasında yatan nedenlerin bir an önce aydınlatılmasını ve olası şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz. Alman makamlarıyla yakın temas halindeyiz. Berlin Büyükelçimiz bugün Solingen'de olacak" dedi.