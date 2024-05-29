Solingen'de ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Solingen'de ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı

Solingen\'de ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı

Almanya'nın Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan ve 5 Türk'ün hayatını kaybettiği evin önünde anma töreni yapıldı. Törende, yaşamını yitirenlerin yakınları, milletvekilleri ve yetkililer katıldı. Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, ırkçı saldırıları hatırlatarak Alman makamlarından adalet talep etti. Irkçılıkla mücadelede tüm STK'lara ve vatandaşlara görev düştüğünü belirten İzbul, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

29.05.2024 21:09
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Almanya'nın Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan ve 5 Türk'ün hayatını kaybettiği evin önünde anma töreni yapıldı.

Törene, Untere Werner Caddesi üzerindeki evlerinde 31 yıl önce yaşanan faciada 5 aile ferdini yitiren baba Durmuş Genç'in yanı sıra yaşamını yitirenlerin yakınları, milletvekilleri ve yetkililer katıldı.

Solingen Belediyesi ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) organize ettiği törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, ırkçı saldırıda yaşamını yitirenlerin isimlerini okuyarak başladığı konuşmasında aile fertlerini yitiren ve bir buçuk yıl önce vefat eden Mevlüde Genç'i rahmetle andı.

Başkonsolos İzbul, "Solingen faciasinın sonrasında da, Almanya'da Nasyonel Sosyalist (NSU) yeraltı terör örgütünün cinayetleri, sonrasında ise Hanau ve Halle'deki gibi çeşitli ırkçı saldırılar yaşandı. Son dönemde özellikle camilerimize yönelik çeşitli eylem ve tehditler de artmış durumda." dedi.

İzbul, şöyle devam etti:

"2024 yılının Mart ve Nisan aylarında Solingen'de ve Düsseldorf'ta üst üste yaşanan, henüz soruşturmaları devam eden kundaklama eylemleri de ister istemez insanlarımızda büyük endişeye sebep oluyor ve 31 yıl önce bulunduğumuz bölgede yaşanan ırkçı felaketi hatırlatıyor. Söz konusu kundaklamaların hemen tüm yönleriyle aydınlatılması, hayatta kalanların çeşitli mağduriyetlerinin giderilmesi ve tespit edilebilecek faillerin hukuk kapsamında en ağır cezalara çarptırılmaları beklentimizi Alman makamlarına her vesileyle iletiyoruz."

Irkçılıkla mücadelenin sadece Türk ve Müslüman toplumu yada göçmen kökenliler için değil, Alman toplumunun tamamı için büyük önem arz ettiğini ifade eden İzbul, "Zira son dönemde Avrupa'da ve Almanya'da ivme kazanan ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam düşmanı akımlar esasen Alman halkının tamamının güvenliğini, huzurunu, esenliğini ve ortak geleceğini tehdit ediyor. Önü alınamayan ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını yaratan siyasi ve sosyal iklimin köklü bir biçimde değişmesi topyekün ve sürekli bir çaba gösterilmesini zorunlu kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İzbul, şöyle devam etti:

"Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ayrımcılıkla mücadele noktasında tüm STK'lara ve vatandaşlarımıza görev düşüyor. Bu bağlamda, çocuklarımızın eğitim gördükleri okullardan ve yerel idarelerden başlayarak hayatın her alanını etkileyen siyasi, idari süreçlerde aktif rol alınması, mümkün olduğunca çok sayıda Türk olsun Alman olsun STK'ya üye olunması, çalışmalarına iştirak edilmesi önem taşıyor. Karşılaşılan yabancı düşmanı olayların ve ayrımcılığın mutlaka gerek yerel makamlara gerek Başkonsolosluğumuza raporlanması ve şikayet konusu yapılmasının da ihmal edilmemesi gerekiyor."

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise Solingen'de 31 yıl önce çok büyük bir suç işlendiğini, bu vahim olayın acısını ve üzüntüsünü çok derinden hissettiklerini söyledi.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edildi. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Solingen'de ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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