Solingen\'deki bıçaklı saldırıda Türk vatandaşları zarar görmedi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, mevcut bilgilere göre dün Almanya'nın Solingen şehrinde yaşanan bıçaklı saldırıda hiçbir vatandaşın zarar görmediği açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, dün Solingen'de düzenlenen bir festivaldeki bıçaklı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Mevcut bilgilere göre Almanya'nın Solingen şehrinde dün (23 Ağustos) yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.