Solingen Faciasının Acısı Hala Taze - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Solingen Faciasının Acısı Hala Taze

Solingen Faciasının Acısı Hala Taze

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan ve çıkan yangında 5 aile bireyini yitiren Genç ailesinin acısı, geçen 31 yıla rağmen tazeliğini koruyor. 4 ırkçı saldırganın kundakladığı evden kurtulmayı başaran ancak çıkan yangında iki kızını, iki kız kardeşini ve yeğenini kaybeden 60 yaşındaki Kamil Genç, acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti. Genç, yeni bir dernek kurarak yanan evin yerine bir müze yapmayı planladıklarını söyledi. Olayın yaşandığı günün yıl dönümünde anma töreni düzenleneceği ve herkesin katılımının beklediği ifade edildi.

28.05.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan ve çıkan yangında 5 aile bireyini yitiren Genç ailesinin acısı, geçen 31 yıla rağmen tazeliğini koruyor.

4 ırkçı saldırganın kundakladığı evden kurtulmayı başaran ancak çıkan yangında iki kızını, iki kız kardeşini ve yeğenini kaybeden 60 yaşındaki Kamil Genç, yanan evin önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Genç, "O gün tabi çok kötü bir gündü, o zaman yaşananlar hiç unutulacak gibi değil. O günden bugüne mahkemeler oldu, yeni evimiz yapıldı, bugüne geldik. Aradan 31 yıl geçti ancak bize sanki bir gün gibi geliyor. O gün ben 29 yaşındaydım şimdi 60 yaşındayım. Tabii acımız çok büyük, o gün saçlarım siyahtı, bugün bembeyaz oldu." dedi.

O dönem kundaklanan evlerini yıktırdıklarından dolayı pişman olduklarını ve onun yerine bir müze yapılmasını istediklerini dile getiren Genç, 30 Ekim 2022'de vefat eden annesi Mevlüde Genç'in vasiyeti üzerine yeni bir dernek kurduklarını ve yanan evin yerine bir müze yaptırmak için planlama çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Kamil Genç, "Bu evde benim iki kızımı 5 yaşındaki Saime ve 9 yaşındaki Hülya'yı, iki de kız kardeşim Gürsün ve Hatice'yi, bir de misafir olarak gelen teyzemin kızı Gülüstan'ı kaybettik. Gülüstan bize 2 haftalığına misafir olarak gelmişti, 'biraz daha gitmeyeyim' dedi ama nasip değilmiş, o da burada vefat etti." diye konuştu.

Almanya'da ırkçılığın sona ermesi için siyasetçilere çok iş düştüğünü vurgulayan Genç, "Siyasetçilerin öncelikle parlamento içindeki Nazi gruplarını yok etmeleri lazım. Bunlar parlamento içinde olduğu müddetçe ırkçılık gittikçe fazlalaşıyor. Benim isteğim birlik ve beraberlik. Biz birlik oldukça kimse bizi yıkamaz." ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı günün yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta herkesi anma törenine davet eden Genç, "Bazı yıllar biz 50 kişiyle anma töreni yapıyoruz. Çoğu insanlarımız duyarsız. Zamanı olan herkese katılım çağrısı yapıyoruz, gelin ve bizim yanımızda bulunun, bize destek verin ki Alman kamuoyu bizim birlik olduğumuzu görsün. Herkesi 29 Mayıs'ta düzenlenecek anma törenine bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Babaanne Mevlüde Genç'in sözleri gençlere örnek oluyor

Kundaklama sonucu çıkan yangında babası yanarak ağır yaralanan 20 yaşındaki Can Genç ise bu faciadan 11 yıl sonra doğmasına rağmen büyüklerinin yaşadığı ve anlattığı acılar içinde büyüdüğünü söyledi.

Genç, bu felaketin sembol isimlerinden olan ve yaklaşık 1,5 yıl önce kaybettikleri babaannesi Mevlüde Genç'in 30 yıl boyunca "Hiç nefret duymayın, hep iyi olun, kimsenin burnu kanamasın, hep birlik beraberlik içinde yaşayalım" şeklindeki sağduyulu sözlerinin kendilerine ömür boyu kılavuzluk edeceğinin de altını çizdi.

Solingen felaketinden etkilenip avukat olmayı seçti

Solingen doğumlu olan Frankfurt Barosu avukatlarından Fatih Zingal ise olaylar yaşandığında 14 yaşında olduğunu ve o olaylardan etkilenip "haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı" mücadele etmek için avukatlık mesleğini seçtiğini belirtti.

Hangi konjonktür çerçevesinde bu olayın gerçekleştiğini hatırlamakta fayda olduğuna işaret eden Zingal, şunları kaydetti:

"O dönem Doğu ve Batı Almanya yeni birleşmişti ve mülteci siyaseti gündemdeydi. Bu konu sürekli televizyonlarda, medyada işlenip insanlar arasında tartışılıyordu. 'Mülteci istemiyoruz' deniyordu ve aynı bugün mültecilerle ilgili oluşan siyasi iklim gibi çok kötü bir siyasi iklim oluşmuştu. İnsanlarda bazen siyasilerin söylemlerinin gereğini yapma ihtiyacı oluyor ve bu bazen en son noktada bir cinayet olabiliyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla da aynı tehlikeyle karşı karşıyayız."

Zingal, yine Solingen kentinde 25 Mart 2024'te kundaklama sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Burada 4 soydaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Olaydan hemen sonra güvenlik güçlerinden 'Bu ırkçı bir saldırı değildir' şeklinde hızlı bir açıklama geldi. Bunu biz yanlış buluyoruz. Sebebi de şu, ırkçı bir saldırı olup olmadığını süreç belirleyecek ve özellikle Solingen'de böyle bir olay gerçekleşirse güvenlik güçlerinin daha hassas davranmalarını rica ediyoruz." dedi.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice (19), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

Kaynak: AA

Solingen, Almanya, Uluslararası, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Solingen Faciasının Acısı Hala Taze - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
11:28 Normalleşme süreci kısa sürdü Bahçeli’den CHP lideri Özel’e zehir zemberek sözler Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler
10:08 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
09:28 TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek’in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı
11:27 Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
11:02 Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı
10:59 Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı
10:57 Fenerbahçe’nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
10:38 Galatasaray’ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:23 Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull’un sahibinden “Pes“ dedirten savunma Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull'un sahibinden "Pes" dedirten savunma
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:19 Erzurum’da korkunç kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi yaralandı Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 12:28:16. #1.13#
SON DAKİKA: Solingen Faciasının Acısı Hala Taze - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement