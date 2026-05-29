Solingen Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Solingen Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı

29.05.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

33. yılda, Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Genç ailesi mezarları başında anıldı.

Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi, katliamın 33. yılında Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Mercimek köyündeki anma programına katılan Amasya Valisi Önder Bakan, burada yaptığı konuşmada, Solingen'deki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türk milletinin birlik ve beraberlik adına kardeşçe yaşamanın mümkün olabildiğini her fırsatta gösterdiğini vurgulayan Bakan, şunları söyledi:

"Mevlüde Genç teyzemiz hakikaten Almanya'da Solingen şehrinde o menfur saldırıdan sonra tüm dünyaya bir insanlık dersi vermiştir. Hepimiz, yabancılar dahil ondan çok etkilenmişlerdir, hakikaten bir Türk vatandaşı olmanın, bir mümin, bir mümine olmanın tüm vasıflarını ortaya koymuştur. Bugün yine yıl dönümü münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan dolayı memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin."

Anma programına, Genç ailesi, Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp ve diğer yetkililer katıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti. Faciada, ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç de 2022 yılında Almanya'da hayatını kaybetmiş, Genç'in cenazesi Türkiye'ye getirilerek yakınlarının yanına defnedilmişti. Cenazeye, dönemin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da katılmıştı.

Kaynak: AA

Solingen, Almanya, Güncel, Kültür, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Solingen Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Kelkit Çayı’na düşen 4 gencin kazadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı Kelkit Çayı'na düşen 4 gencin kazadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
Aziz Yıldırım’ın Vedat Muriqi’den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor

17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:06
Şırnak’ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Şırnak'ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
15:56
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 18:08:36. #7.13#
SON DAKİKA: Solingen Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.