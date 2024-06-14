SOLOTÜRK, Finlandiya'ya intikal sürecini animasyonlu videoyla paylaştı - Son Dakika
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SOLOTÜRK, Finlandiya'ya intikal sürecini animasyonlu videoyla paylaştı

SOLOTÜRK, Vaasa Airshow kapsamında gerçekleştireceği gösteri uçuşu için Finlandiya'ya intikal sürecini animasyon içeren bir videoyla paylaştı. Konya'dan havalanan iki F-16 ve bir tanker uçağından oluşan ekibin intikal süreci toplamda 4 saat sürdü. Uçuşa SOLOTÜRK Kol Komutanı Binbaşı Murat Bakıcı liderlik etti.

14.06.2024 19:51
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SOLOTÜRK, Vaasa Airshow kapsamında gösteri uçuşu yapacağı Finlandiya'ya intikal sürecini animasyon içeren videoyla paylaştı.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vaasa Airshow kapsamında Finlandiya'da 15-16 Haziran'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek ekibin intikal süreci anlatıldı.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK'e ait iki F-16 ve 101'inci Asena Filo Komutanlığına ait 1 tanker uçağın yer aldığı intikal süreci toplam 4 saat sürdü.

Konya'dan havalanan SOLOTÜRK'e ait iki F-16, Romanya, Polonya ve Baltık Denizi üzerinde 3 yakıt ikmali yaptı. Uçuşa SOLOTÜRK Kol Komutanı Binbaşı Murat Bakıcı liderlik yaptı. Bakıcı'ya SOLOTÜRK Gösteri Pilotu Binbaşı Yasin Dikkule eşlik etti.

Öte yandan, Vaasa Havalimanı'ndaki gösteri uçuşlarına ilişkin bilgiler SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Kaynak: AA

Finlandiya, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

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