SOLOTÜRK, İstanbul'da Zafer Bayramı kutlamaları için gösteri uçuşu gerçekleştirdi

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği ile Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde SOLOTÜRK için Yenikapı etkinlik alanına gösteri sahnesi kuruldu.

Akşam saatlerinde hareket eden F-16'lar, megakentin semalarında çeşitli manevralar yaptı.

Yenikapı'daki programa gelen İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbullularla birlikte gösteriyi izledi. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte izleyiciler Türk bayrakları salladı.

İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri üzerinde süzülen uçaklar, kentin farklı noktalarından da gözlendi.

Yaklaşık 30 dakika süren uçuşu ilgiyle takip eden birçok kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Gösterinin ardından Yenikapı'daki alana gelen SOLOTÜRK pilotlarından Binbaşı Murat Bakıcı, katılımcılara hitap etti.