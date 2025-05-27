Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi etkinlikleri kapsamında uçuş gerçekleştirecek.
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOLOTÜRK'ün, İstanbul'un fethi etkinlikleri kapsamında bugün saat 15.00'te çevre tanıma, saat 19.00'da da prova uçuşu yapacağı bildirildi.
Paylaşımda, "29 Mayıs 2025 Perşembe saat 19.00'da ise gösteri uçuşu gerçekleştirecektir. Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek olan etkinliği vatandaşlarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › SOLOTÜRK, İstanbul'un Fethi için Uçuş Yapacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?