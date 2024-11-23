SOLOTÜRK'ün Şehitler Abidesi semalarındaki gösterisi kokpit kameralarına yansıdı

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Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün " Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de yaptığı gösteri uçuşuna ilişkin uçak içi görüntüsü paylaşıldı.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre ekip, "Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında Çanakkale semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Şehitler Abidesi üzerindeki uçuştan kokpit içi görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "SOLOTÜRK kanlarıyla, canlarıyla bize bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizi saygı ve minnet ile selamlamak için Şehitler Abidesi'nde saygı uçuşu gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

İlk olarak dün saat 14.30'da Piri Reis Kordonu üzerinde çevre tanıma uçuşu yapan SOLOTÜRK, yarın saat 16.00'da aynı yerde prova uçuşu gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu, 26 Kasım Salı günü saat 16.00'da yapılacak.