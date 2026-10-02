Soma'da 5 işçinin öldüğü göçükten kurtulan işçi, o an çocuklarını düşündüğünü anlattı - Son Dakika
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Soma'da 5 işçinin öldüğü göçükten kurtulan işçi, o an çocuklarını düşündüğünü anlattı

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Soma\'da 5 işçinin öldüğü göçükten kurtulan işçi, o an çocuklarını düşündüğünü anlattı
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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde dün meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralı kurtarıldı. Tedavisi süren 44 yaşındaki işçi, direkler çökmeye başlayınca kendini attığını ve o an çocuklarını düşündüğünü anlattı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde maden işletmesinde meydana gelen 5 kişinin hayatını kaybettiği göçükten kurtarılan 2 işçiden İbrahim Çimen (44), yaşadıklarını, "Direkler çökmeye başlayınca kendimi attım. Direkler, belimden bastırmaya başladı. O an çocuklarım aklıma geldi" dedi.

Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde dün saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. 7 işçi göçük altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçilerden Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen'i (44) yaralı olarak kurtardı. Ekipler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın ise cansız bedenlerine ulaştı.

'DİREKLER ÇÖKMEYE BAŞLAYINCA KENDİMİ ATTIM'

Yaralı kurtarılan madencilerden İbrahim Çimen'in tedavisi normal serviste sürerken, Süleyman Şakrak ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Göçükten sağ kurtulan evli ve 3 çocuk babası İbrahim Çimen, "Çalışıyorduk, destek yapıyorduk. Çalıştığımız bölgedeki direkler bir anda çökmeye başladı. Kendimi attım. Direkler, belimden bastırmaya başladı. O an çocuklarım aklıma geldi" dedi.

Kalçasında çatlak, ayağında ise çatlak ve kırık bulunduğunu belirten Çimen, 2005 yılından bu yana madende çalıştığını söyledi. Emekli olduktan sonra ihtiyaçları nedeniyle çalışmaya devam ettiğini belirten Çimen, "Maaşlar düzenli yatmıyordu. Hepimizde aynı sorunlar vardı, bu işe de yansıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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