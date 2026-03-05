Soma'da İşçi Hakları İçin Devlet Adımları - Son Dakika
Soma'da İşçi Hakları İçin Devlet Adımları

05.03.2026 23:39
AK Parti'li Yenişehirlioğlu, Soma Termik Santrali'nde işçi hakları ve üretim sürdürülebilirliği için devletin adımlar attığını duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Soma Termik Santrali'nde çalışan işçilerin haklarının korunması ve üretimin kesintisiz sürmesi için devletin gerekli adımları attığını bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Soma'nın emeğin ve alın terinin sembolü olduğunu ifade ederek, bölgede çalışan işçilerin haklarının korunmasının ve üretimin sürdürülebilirliğinin önemine dikkati çekti.

Yenişehirlioğlu, "Son süreçte özellikle işçi kardeşlerimizin ücretlerine ilişkin yaşanan sorunların giderilmesi için devletimiz devreye girmiş, ilgili bakanlıklarımız tarafından önemli adımlar atılmıştır. Sağlanacak destek mekanizmaları sayesinde santralin teşvik imkanlarından yararlanması yönünde çalışmalar yürütülecek, böylece işçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirler hayata geçirilecektir." ifadelerini kullandı.

Soma Termik Santrali'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yenişehirlioğlu, üretimin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacak yeni ve sürdürülebilir işletme yapısı üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını kaydetti.

Yenişehirlioğlu, Soma'nın üretim gücünü koruyacak ve bölgenin ekonomik hayatına katkısını sürdürecek kalıcı çözümler üzerinde titizlikle çalışıldığını belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Ekonomi, Enerji, Güncel, Soma, Son Dakika

