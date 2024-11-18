Soma'da Komşu Kavgası: Bir Ölü

Güncel

Manisa'nın Soma ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde İstasyon Arka Mahallesi'nde yaşayan T.G. (23) ile komşusu Ümit K. (34) arasında mahalledeki bir tekel bayisinde tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından ayrılan ve evlerine giden taraflar, bir süre sonra sokakta buluşarak kavga etmeye başladı.

Kavga esnasında T.G, evli ve 3 çocuk babası Ümit K'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ümit K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

T.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.