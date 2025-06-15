Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Soma'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
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