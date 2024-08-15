Soma\'da Termik Santral İşçileri Oturma Eylemi Yaptı

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Manisa'nın Soma ilçesinde, çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen termik santral çalışanları oturma eylemi yaptı.

Termik santralde çalışan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası üyesi bir grup işçi, mesai saati sonrası iş yeri önünde toplandı. Oturma eylemi başlatan işçilere, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da destek verdi.

Sendikanın Soma Şubesi Başkanı Mustafa Girginler, işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "Enflasyondan dolayı çalışma şartlarımız ağırlaştı ve hem de ekonomik yönden zarara uğradık. İşverenden ek protokol talebinde bulunduk." dedi.

Belediye Başkanı Okur da emeğin ve emekçinin yanında olduklarını dile getirdi.

İşçiler, yarım saatlik oturma eyleminin ardından mesailerine döndü.